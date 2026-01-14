Minijos gatvėje – partrenktos stirnos gaišena

Vienoje feisbuko grupėje žmonės piktinosi, kad vairuotojas, sukėlęs įvykį, taip skubėjo iš jo pasišalinti, kad net neiškvietė pagalbos.
„Ei, vairuotojau. Nutrenkei mažą stirnaitę ir neiškvietei pagalbos. Net mašinos numerį palikai. Ir nesakyk, kad nepastebėjai, nes čia ne mažas kačiukas. Veiksmas vyko Klaipėdos mieste, Minijos gatvėje“, – nurodė moteris.
Įkeltoje nuotraukoje matyti, kad stirna guli šalia gatvės. Netrukus nuotrauka kartu su įrašu buvo pašalinta.
Specialistai tokiais atvejais pataria skambinti 112 ir pranešti apie įvykį. Jį matę liudininkai gali kreiptis ir į pareigūnus, o šie pagal valstybinį mašinos numerį identifikuos incidentą sukėlusį asmenį.
Laukiama policijos pareigūnų komentaro.
Naujausi komentarai