Mirtis ištiko prie vairo

2025-11-28 17:45
Daiva Janauskaitė

Negalime pasirinkti, kada ir kur mirti. Kartais gyvenimas pasibaigia staiga, žmogui nė nespėjus suprasti, kad tai – jau pabaiga. Taip atsitiko vyrui, ketvirtadienio vakarą važiavusiam automobiliu viena uostamiesčio gatve.

Pagalba: medikai ilgai gaivino vyrą, bet šį kartą jiems nepavyko sugrąžinti jo gyvybės. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Buvo 19.40 val., kai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams buvo pranešta apie 46 metų vyro mirtį.

Šį faktą konstatavo Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažo medikai. Jie ilgokai bandė atgaivinti automobilyje prie vairo sukniubusį žmogų.

Jį Šiaurės prospekte automobilyje „Toyota“ pastebėjo kažkuris pravažiuojantis žmogus. Atrodo, kad vyras, pasijutęs blogai, spėjo nusukti mašiną į šalikelę ir pats sustabdė automobilį, kuris, matyt, vis tiek trukdė eismui.

Pranešimas bendruoju pagalbos telefonu pasiekė medikus ir policininkus.

Netrukus vairuojantys klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose perskaitė apie avariją Šiaurės prospekte už prekybos centro „Luizė“ pakeliui į Melnragę ir įspėjo apie beprasidedančią mašinų kamšatį.

Kai atskubėjo greitosios pagalbos ekipažas, vyras neberodė gyvybės ženklų, nekvėpavo. Nepaisant visko, medikai dar ilgą laiką gaivino žmogų, bet sugrąžinti į šį pasaulį jo nepavyko.

Miesto policijos komisariate pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Išorinių sužalojimo žymių nepastebėta, todėl viena labiausiai įtikimų versijų – biologinė mirtis ištiko šį vyrą dėl ūmiai pasireiškusio negalavimo.

Teismo medicinos ekspertai nustatys, kas lėmė tokią netikėtą mirtį.

