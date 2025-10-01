Moterys sukčiams atidavė visus savo pinigus

Kaip trečiadienį nurodė Šiaulių apskrities policija, rugsėjo 25-ąją nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus iš 1946 metais gimusios šiaulietės sąskaitos dingo 11 tūkst. eurų.
Policijos departamento duomenimis, į Klaipėdos apskrities policiją antradienį kreipėsi 1956 metais gimusi moteris, kuriai rugsėjo 18-ąją būnant namuose taip pat paskambino nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu išviliojo 10,2 tūkst. eurų.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
