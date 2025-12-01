Naktį Klaipėdoje aidėjo šūviai

Kaip skelbė policija, gruodžio 13 d. apie 0.34 val. Vingio gatvėje nenustatytas asmuo, bandydamas patekti į parduotuvę, sudaužė įėjimo duris.
Apsaugos darbuotojas (gim. 1976 m.) iš teisėtai laikomo pistoleto „PM“ iššovė du įspėjamuosius šūvius ir sulaikė neblaivų (2,01 prom.) vyrą (gim. 1988 m.), kuris uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką ir vagystės.
Kiek vėliau, Klaipėdos pareigūnai pranešė ir apie dar vieną vagystę, įvykdytą uostamiestyje.
Policijos duomenimis, gruodžio 12 d. apie 8.04 val. gautas pranešimas, kad Debreceno gatvėje, prekybos centre, yra išdaužtas įėjimo durų stiklas, viduje sulaužytas įvairių finansinių operacijų terminalo aparatas, pavogtas kasos aparato stalčius su jame buvusiomis monetomis – pirminiais duomenimis, apie 100 eurų.
Žala tikslinama.
Pradėtas vagystės tyrimas.
