Naktį Klaipėdoje policijai nepaklusęs vairuotojas atsidūrė areštinėje

Netrukus automobilis buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. 1992 metais gimęs vairuotojas sulaikytas, jis tikrintis blaivumą atsisakė.
Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos areštinę.
Pirmadienio naktį Klaipėdoje, Sportininkų ir Malūninkų gatvių sankryžoje, automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų su įjungtais raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais, specialiu garsiniu signalu, bei garsiniu reikalavimu, nesustojo, prasidėjo gaudynės, pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Netrukus automobilis buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. 1992 metais gimęs vairuotojas sulaikytas, jis tikrintis blaivumą atsisakė.
Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos areštinę.
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