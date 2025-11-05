 Naktį uostamiestyje dužo stiklai

2025-11-05 09:27
Daiva Janauskaitė

Klaipėdoje daužomi dideli langai, taip Sportininkų gatvėje iš autobusų stotelės paviljono liko tik metaliniai rėmai, o šią savaitę buvo išdaužti durų stiklai vienoje parduotuvėje ir vaistinėje.

Pomėgis: autobusų stotelių paviljonai dažniausiai nukenčia nuo vandalų. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Miesto policijos pareigūnai rimtai ėmėsi tirti šiuos atvejus.

Antradienio naktį, prieš 2 val., išdužo Taikos prospekto pradžioje esančios parduotuvės durų stiklas.

Po valandos M. Mažvydo alėjoje taip pat buvo išdaužtas vaistinės durų stiklas.

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų, abiem atvejais pareigūnai pradėjo pasikėsinimo įvykdyti vagystę tyrimą. Tačiau ar tai tikrai buvo bandymas apvogti įmones, dar nėra aišku.

Kitą stiklą įdėti parduotuvės savininkui bei vaistinės atstovams kainuos nemažai. Bet dar svarbiau, kad panašūs išpuoliai nepasikartotų.

Apsaugos specialistai paprastai pataria įrengti vaizdo stebėjimo kameras, gera raiška fiksuojančias veiksmą prie įėjimo į parduotuvę ar kitą įstaigą.

Atrodo, kad langų daužytojai antradienio naktį neįtarė, kad yra fiksuojami. Pareigūnai turi jų atvaizdus ir netrukus ketina įtariamuosius apklausti.

Kas yra šie asmenys, kol kas neatskleidžiama, žinoma tik tiek, kad tai nebuvo bandymas apvogti, veikiau vandališki veiksmai.

Klaipėdoje vis dar nesutramdyti siautėja keli paaugliai. Ar ir šie langų daužymo atvejai gali būti priskirti šiems nepilnamečiams, dar vis tiriama.

