Pirminiais duomenimis, rugsėjo 20-ąją, 0.23 val., Kalotės kaime policija gavo pranešimą apie įtariamai neblaivų automobilio „Toyota“ vairuotoją.
Pareigūnams stabdant automobilį, jo vairuotojas nevykdė teisėtų reikalavimų sustoti ir važiavo toliau.
Galiausiai automobilį sustabdžius paaiškėjo, kad 35 metų vyras yra akivaizdžiai neblaivus, tačiau tikrintis blaivumą jis atsisakė.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Naktinis bėglys Klaipėdos rajone – nepakluso policijai ir atsisakė pūsti į alkotesterį
2026-09-20 12:34
Klaipėdos rajone pareigūnams įkliuvo akivaizdžiai neblaivus vairuotojas, kuris nepakluso reikalavimui sustoti, o pagautas nesutiko tikrintis blaivumo.
Naktinis bėglys Klaipėdos rajone – nepakluso policijai ir atsisakė pūsti į alkotesterį / A. Ufarto/BNS nuotr.
Pirminiais duomenimis, rugsėjo 20-ąją, 0.23 val., Kalotės kaime policija gavo pranešimą apie įtariamai neblaivų automobilio „Toyota“ vairuotoją.
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