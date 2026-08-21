Nepažįstami asmenys sukėlė įtarimų

„Bandužių g. 3–5 namai ir aplinkui – ar niekam po butus nevaikšto įtartini asmenys? Jie kalba rusiškai ir bando įsibrauti į butą, atjunginėja elektrą“, – rašoma „Facebook“ grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ viešai paskelbtame įraše.
Vieni klaipėdiečiai klausė, ar situacija iš tiesų rimta, kiti svarstė, kad gyventojams trūksta daugiau informacijos.
„Nieko naujo“, – komentavo daugelis, tvirtindami, kad tokios situacijos kartojasi tikrai ne pirmą kartą.
Pažymėtina, kad, pagal Baudžiamojo kodekso 165 straipsnį, tas, kas neteisėtai slapta ar atvirai, panaudodamas apgaulę ar smurtą arba kitokiu būdu prieš savininko ar jo įgaliotų asmenų valią įsibrovė į kito žmogaus gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jos priklausinius, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
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