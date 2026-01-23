Nerami naktis Klaipėdoje: girtas vairuotojas sukėlė avariją

Klaipėdos policija patvirtino, kad apie 22 val. Smiltelės ir Mogiliovo gatvių sankryžoje baltą „Volkswagen“ automobilį vairavęs girtas vyras padarė eismo įvykį, apgadindamas kitą transporto priemonę – juodą, BMW markės, automobilį.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ėmėsi aiškintis avarijos aplinkybes.
Socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalintoje nuotraukoje iš eismo įvykio vietos matyti, kad dalis sankryžos buvo užblokuota, eismas – apsunkintas, o šalia stovėjo BMW markės automobilis bei tarnybinis policijos automobilis.
Kol kas daugiau detalių apie vairuotojo girtumo lygį ar patirtą žalą policija nepateikė. Pareigūnai dirbo įvykio vietoje ir rinko medžiagą dėl eismo įvykio aplinkybių.
Policija primena, kad vairavimas apsvaigus nuo alkoholio kelia rimtą pavojų visiems eismo dalyviams ir gali baigtis ne tik materialine žala, bet ir skaudžiomis pasekmėmis.
