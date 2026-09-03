 Paaugliai suniokojo futbolo aikštę

Paaugliai suniokojo futbolo aikštę

2026-09-03 13:34 diena.lt inf.

Įžūlus paauglių elgesys Klaipėdoje nesiliauja – šįkart jaunuoliai futbolo aikštėje važinėjo dviračiais ir paspirtuku. Sukdami ratus per žolės dangą, jie ją išdarkė.

Žala: jaunuoliai futbolo aikštėje dviračiais ir paspirtuku suko ratus, po jų pasivažinėjimo žolės dangoje liko aiškiai matomos vėžės.
Žala: jaunuoliai futbolo aikštėje dviračiais ir paspirtuku suko ratus, po jų pasivažinėjimo žolės dangoje liko aiškiai matomos vėžės. / „Facebook“ paskyros „Bandužiai-Mogiliovas-Laukininkai“ ekrano kopija

Socialiniuose tinkluose paskelbtas įrašas apie jaunuolių elgesį futbolo aikštėje sulaukė klaipėdiečių reakcijų.

Įraše matyti, kaip keturi jaunuoliai – du dviračiais ir vienas paspirtuku – važinėja futbolo aikštėje.

Pasak įrašą paskelbusio klaipėdiečio, nepilnamečiai keikėsi, rėkavo ir įžeidinėjo aplinkinius.

Gyventojas piktinosi tokiu elgesiu ir kėlė klausimą, kad už viešojo turto niokojimą atsakomybę turėtų prisiimti jaunuolių tėvai.

Anot klaipėdiečio, vienas paauglių dar bandė sudrausminti kitus, primindamas, kad futbolo aikštėje važinėti dviračiais negalima.

Vis dėlto į perspėjimą nebuvo atsižvelgta – jaunuoliai ir toliau važinėjo po aikštę.

Įrašas sulaukė ir kitų klaipėdiečių komentarų.

Vieni piktinosi tokiu vaikų elgesiu ir teigė, kad viešosios erdvės turėtų būti saugomos.

Kiti į situaciją žvelgė ciniškiau – esą reikėtų džiaugtis, kad paaugliai apsiriboja tik tokiu elgesiu, nes uostamiestyje galima sulaukti ir gerokai rimtesnių jaunimo išpuolių prieš gyventojų turtą.

Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai nurodė, kad pranešimų apie gadinamą stadiono dangą nebuvo gauta.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai pažymėjo, kad dėl sugadinto turto į policiją turėtų kreiptis jo savininkas.

„Dėl atsakomybės sprendžiama kiekvienu atveju individualiai, priklausomai nuo padarytos žalos ir kitų aplinkybių“, – nurodė pareigūnai.

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