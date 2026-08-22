Paaugliai užsipuolė mergaites

Viešai paskelbtame įraše mergaičių mama rašė, kad rugpjūčio 18-ąją, apie 18.15 val., Tauralaukyje į autobusą įlipo du 16–17 metų vaikinai.
Pasak moters, abu paaugliai buvo aukšti, banguotais plaukais.
Netrukus kelionė mergaitėms tapo košmaru.
Mamos teigimu, paaugliai pradėjo tyčiotis iš 14-metės dukros ir jos draugės.
Mergaitę jie esą vadino „berniuku“ ir „goblinu“.
Užgauliojimai nesibaigė vien žodžiais.
Pasak mergaitės mamos, vaikinai taip pat fotografavo mergaites, darė su jomis asmenukes, o nuotraukas iš karto kėlė į socialinį tinklą „Snapchat“.
Anot mamos, po incidento itin jautri mergaitė patyrė stiprią emocinę reakciją.
„Ji patyrė stiprų šoką, dabar labai bijo ir išgyvena sunkią emocinę krizę“, – teigė mergaitės mama.
Apie incidentą šeima pranešė policijai.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai patvirtino, kad dėl šio įvykio rugpjūčio 18-ąją, apie 20.30 val., buvo gautas pareiškimas.
Mergaitės mamos teigimu, policija turėtų peržiūrėti vaizdo kamerų įrašus, kurie galėtų padėti nustatyti įvykio aplinkybes ir jo dalyvius.
Pareigūnai pabrėžė, kad atsakomybės klausimas bus sprendžiamas tik išsiaiškinus ir įvertinus konkretaus atvejo aplinkybes.
Klaipėdiečiai, socialiniuose tinkluose reagavę į šį įrašą, smerkė vaikinų elgesį ir reiškė palaikymą mergaičių šeimai.
Komentaruose gyventojai pabrėžė, kad tokio elgesio negalima ignoruoti.
Pasak jų, nesulaukę pasekmių paaugliai gali manyti, kad panašų elgesį galima kartoti.
Viena gyventoja svarstė, kad toks vaikinų elgesys gali būti susijęs su auklėjimu ir šeimos aplinka, kurioje formuojasi vaikų požiūris į kitus žmones.
„Tokiems reikėtų rimtesnio auklėjimo – jei viešoje vietoje taip elgiasi, akivaizdu, kad kažkas negerai. Baisu, kokie auga jaunuoliai“, – teigė klaipėdietė.
(be temos)