 Palangos klube pareigūnai nustatė 17 jaunuolių, neteisėtai įsigijusių alkoholio

2025-08-11 15:40
BNS inf.

Palangoje, J. Basanavčiaus gatvėje esančiame klube, Klaipėdos pareigūnai patikrinimo metu užfiksavo 17 atvejų, kuomet jaunesni negu 20 metų asmenys neteisėtai įsigijo ir vartojo alkoholinius gėrimus.

Policija
Policija / BNS nuotr.

Kaip rašoma pirmadienį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato išplatintame pranešime, tarp užfiksuotų pažeidėjų buvo ir vienas nepilnametis. Pažeidimai buvo nustatyti praėjusį šeštadienį, apie 2 val. nakties.

Dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu 20-ies metų asmenys, pradėtos administracinės teisenos.

Taip pat buvo užfiksuotas ir kitas nusižengimas, kuomet alkoholis buvo parduotas jau pasibaigus prekybos alkoholiu licencijoje nurodytam laikui. Dėl šio pažeidimo pradėta atskira administracinė teisena.

Informaciją apie pažeidimus pareigūnai ketina perduoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl ekonominių sankcijų taikymo.

Šiame straipsnyje:
policija
alkoholio vartojimas
alkoholiniai gėrimai
Palanga
pažeidimai
administracinė teisena
prekyba alkoholiu

