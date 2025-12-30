 Palangos oro uoste sulaikytas ieškomas lietuvis

2025-12-30
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Palangos oro uoste pasieniečiai sulaikė reisu Dublinas–Palanga atvykusį lietuvį. Paaiškėjo, kad jis buvo ieškomas dėl Lietuvoje padarytų teisės aktų pažeidimo. Patikros metu pas sulaikytąjį rastas, įtariama, suklastotas jo vardu Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas.

Palangos oro uoste sulaikytas ieškomas lietuvis / VSAT nuotr.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai, dirbantys Palangos oro uosto pasienio kontrolės punkte, pirmadienį tikrino keleivius, atvykusius reisu iš Dublino.

Kaip skelbia VSAT, per dokumentų patikrą jie nustatė, kad 31-erių užsienyje gyvenamąją vietą deklaravęs vyras yra ieškomas Lietuvos teisėsaugos. Jo paieška buvo paskelbta 2025 m. balandžio 17 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės policijos komisariato iniciatyva.

Daiktų patikros metu pasieniečiai rado ir vairuotojo pažymėjimą, kurio autentiškumas pareigūnams sukėlė įtarimų.

Nustatyta, kad lietuvio turėtas Lietuvos Respublikos piliečio vairuotojo pažymėjimas galimai yra visiška klastotė, dalis dokumento atspausdinta rašaliniu spausdintuvu. UV apsauga, mikrotekstas yra imituoti.

Dėl galimai suklastotų dokumentų įgijimo ir panaudojimo VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jį organizuoja ir kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras. Lietuvis paleistas taikant kardomąją priemonę dokumentų paėmimą.

