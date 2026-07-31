Palangos pliažuose – patikrinimas: įkliuvo nelegalią išnešiojamąją prekybą vykdę žmonės

Kaip teigiama, patikrinime dalyvavo keturi Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnybos viešosios tvarkos specialistai-kontrolieriai bei trys policijos pareigūnai.
„Reido metu nustatyti aštuoni asmenys, vykdę nelegalią išnešiojamąją prekybą čeburekais. Šešiems pažeidėjams policijos pareigūnai pažeidimo vietoje surašė administracinio nusižengimo protokolus ir skyrė pinigines baudas. Dar dviejų asmenų nelegali veikla buvo užfiksuota nustatyta tvarka, o surinkta medžiaga perduota Palangos miesto savivaldybės administracijai administracinei teisenai pradėti ir sprendimui dėl nuobaudų skyrimo priimti“, – vardijo miesto valdžia.
Socialiniame tinkle priduriama, kad reido paplūdimiuose metu nė vienas iš nustatytų nelegalių prekeivių neprekiavo alkoholiniais gėrimais.
„Bendras Tarnybos ir policijos reidas dar kartą patvirtino, kad tokie tiksliniai patikrinimai yra veiksminga priemonė užkardyti nelegalią prekybą ir užtikrinti viešąją tvarką kurorto paplūdimiuose. Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba bei policijos pareigūnai planuoja ir ateityje vykdyti analogiškus patikrinimus.
Atkreipiame dėmesį, kad išnešiojamoji prekyba čeburekais, rūkyta žuvimi ar kitais maisto produktais Palangos paplūdimiuose yra draudžiama. Tokia nelegali veikla pažeidžia galiojančius teisės aktus, neužtikrina maisto saugos reikalavimų laikymosi ir gali kelti riziką vartotojų sveikatai.
Gyventojai ir kurorto svečiai raginami maisto produktus įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, leidimus turinčių prekybininkų“, – akcentuojama socialiniame tinkle.
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