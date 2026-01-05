Pareigūnai ieško nepilnametės Emilijos: dingo išvažiavusi į mokyklą

Mergaitė vidutinio kūno sudėjimo, apie 164 cm ūgio, tamsių rudų, ilgų plaukų. Išvykimo metu vilkėjo juodos spalvos striukę, džinsus, ryšėjo šviesiai mėlynos spalvos šaliką, avėjo rudos spalvos batus.
Žinančius šios nepilnametės buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Šilutės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Vaidai Auškalnienei, tel. +370 700 64054 arba el. paštu [email protected] arba pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64 300.
Naujausi komentarai