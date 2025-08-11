Pareigūnai sulaikė smurtaujantį vyrą: pasak kaimynų, jo bute dažnai vyksta orgijos

Pagalbos telefonu apie incidentą I. Simonaitytės gatvės 37 name pranešta sekmadienį 18.53 val.
Matyt, pranešimas skambėjo labai grėsmingai, nes į šio namo kiemą atskubėjo du medikų automobiliai ir trys – policininkų. Manyta, kad kažkokio žmogaus gyvybei iškilo grėsmė.
Pasirodo, nukentėjusysis ir jo skriaudikas buvo neblaivūs. Medikai apžiūrėjo auką ir nustatė, kad jis viso labo buvo patyręs nemažai nubrozdinimų.
Po apžiūros tolesnės pagalbos šis 63 metų vyras atsisakė.
Pareigūnai tuo metu tramdė 56-erių stambaus kūno sudėjimo vyrą. Jis taip pat, kaip teigiama, buvo neblaivus.
Pasak policijos pareigūnų, vyrai yra pažįstami, konfliktas tarp jų kilo laiptinėje.
Dėl ko susipyko šie du brandūs vyrai, policininkai dar aiškinasi.
Pareigūnai įvykio vietoje alkoholio matuokliu 63 metų vyrui nustatė 1,81 prom. girtumą, o 56-erių jo priešininkas buvo dar girtesnis – 2,19 prom.
Smalsuoliams šis įvykis tapo tikra atrakcija. Klaipėdiečiai fotografavo ir filmavo telefonais į policijos automobilį vedamą basą vyrą.
Pakeliui jam nusmuko šortai, pats jų pasikelti negalėjo, nes rankos buvo surakintos antrankiais, policininkams teko jam apvilkti kelnes.
Šis vyras buvo nugabentas į policijos komisariatą, ten jam teko nusiraminti, bet vėliau jis buvo paleistas ir galėjo grįžti namo.
Pareigūnai surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo žmogui, bet ikiteisminio tyrimo dar nepradėjo.
Dėl ko vyrai susipyko, kas pradėjo muštynes, ar šie asmenys policijai yra žinomi, komisariato atstovai nežino, į klausimus atsakė tradiciškai: „Neturime duomenų, vyksta tyrimas.“
Komentatoriai policijos vedamą vyrą atpažino ir vadino jį Goblinu bei teigė, kad esą šio vyro bute dažnai vyksta orgijos. Ką tiksliai šiuo žodžiu norėta pasakyti, nežinia, galbūt, kad iš buto, kur gyvena šis asmuo, neretai girdimas triukšmas.
Daugiausia klausimų sukėlė tokia specialiųjų tarnybų gausa. Atsakas į šiuos klausimus – paprastas. Iš pranešimo pagalbos centrui atrodė, kad situacija – labai grėsminga ir vieno medikų bei policininkų ekipažo nepakaks.
Kaip paprastai panašiais atvejais būna, socialiniai tinklai mirgėjo neetiškais komentarais, ypač daug jų buvo nukreipta į policininkus. Kažkas pradėjo skaičiuoti ir išleistus mokesčių mokėtojų pinigus.
