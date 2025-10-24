Pasimokykite iš svetimų klaidų: apgauti žmonės papasakojo, kaip užkibo ant sukčių kabliuko

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 23 d. apie 7.26 val. į Vilniaus miesto 3-iąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1964 m.).
Ji pareiškė, kad nuo spalio 14 iki 22 dienos Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris.
Skambinusioji bendravo rusų kalba ir apgaulės būdu per investicinę platformą išviliojo 11 tūkst. 820 eurų.
Nuo rusiškai kalbėjusių sukčių nukentėjo ir uostamiesčio gyventojas.
Tą pačią dieną 10.47 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1974 m.). Jis pareiškė, kad trečiadienį apie 17.30 val. Klaipėdoje telefonu jam paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba ir, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 tūkst. 900 eurų.
Dėl abiejų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Tuo metu Vilniaus gyventoja pareigūnams pranešė apie dar nuo vasaros sukčių vykdytus nusikaltimus.
Ketvirtadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo moters (gim. 1951 m.) pranešimą. Senjorė pranešė, kad nuo rugpjūčio 26 dienos Vilniuje, jai būnant namuose, skambino nepažįstamas asmuo.
Prisistatęs teisininku, jis apgaule išviliojo 2 tūkst. 956 eurus ir asmens duomenis.
Jais pasinaudojus, iš greitųjų kreditų įmonių sukčius dar paėmė 7 tūkst. eurų paskolas.
Moteris patyrė 9 tūkst. 956 eurų žalą.
Kita vilnietė (gim. 1968 m.) policijai pasakojo, kad spalio 16 d. apie 15 val., jai būnant namuose Vilniuje, paskambino nepažįstami asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais bei ir policijos pareigūnais, apgaule jie išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Dėl visų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
