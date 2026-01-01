Plungės rajone vairuotojas nesuvaldė automobilio: nukentėjo keleivė

Po viražų Žvirblaičių kaime – byla
Neaišku kodėl 1995 metais gimęs mašinos vairuotojas nesuvaldė automobilio „Mitsubishi“.
Tačiau per avariją nukentėjo automobilio keleivė, gimusi 1960 metais. Dėl patirtų sužalojimų moteris perduota medikams.
Pradėtas tyrimas pagal pagal Baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d.
BK 281 str. 1 dalis byloja, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, už šį nusikaltimą gresia – teistumas ir bausmė, ir viena arba net kelios baudžiamojo poveikio priemonės.
Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
