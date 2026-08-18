Po Žolinės – kaimynų priekaištai

Smagu – ne visiems
„Apmaudu, kad Žolinės vakarą, aišku, ir gimtadienio proga, vakare prieš 22 val. atidarai duris ir išvysti ne kaimynus, o policiją. Suprantu tą muziką ir triukšmą, bet juk įmanoma viską ir draugiškai išspręsti, pasikalbėti su kaimynais. Gal leiskime policijai rimtesniais darbais užsiimti?“ – vienoje feisbuko grupėje kitą rytą po Žolinės rašė klaipėdietis.
Tačiau ne visiems triukšminga šventė pasirodė tokia smagi.
„Suprantu, kad šventė, bet gal jau gana garsiai leisti muziką ir trukdyti kaimynams miegoti?“ – grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ klausė dar vienas gyventojas.
Po šventės klaipėdiečiai diskutavo, kur yra riba tarp teisės švęsti ir pareigos gerbti aplinkinius.
Jie ragino vieni kitus pirmiausia kalbėtis, susitarti ir nepamiršti, kad už vieno buto durų vykstanti šventė neturėtų tapti viso namo bemiege naktimi.
Būta dešimt pranešimų
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo rugpjūčio 15 d. 21 val. iki rugpjūčio 16 d. 9 val. mieste buvo gauta dešimt pranešimų dėl įvairaus pobūdžio triukšmo. Tarp jų dėl iš butų skindančių garsų – du.
Primenama, kad Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose galiojančiose triukšmo prevencijos taisyklėse paros laikas skirstomas į dienos, vakaro ir nakties laikotarpius.
Vakaro metas trunka nuo 19 iki 22 val., o nuo 22 val. prasideda nakties, arba ramybės, metas.
Vakaro metas trunka nuo 19 iki 22 val., o nuo 22 val. prasideda nakties, arba ramybės, metas. Tai reiškia, kad šventinė diena savaime nesuteikia teisės garsiai leisti muziką ar kitaip trikdyti aplinkinių ramybę naktį.
Dėl kaimynų keliamo triukšmo – garsios muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo ar kitų trikdančių veiksmų – gyventojai gali kreiptis bendruoju pagalbos telefonu.
Gresia nemenkos baudos
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį, triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 100 iki 600 eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 500 iki 1 tūkst. eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 150 iki 600 eurų.
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