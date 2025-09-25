Policija prašo padėti atpažinti vyrą

Policija prašo padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto Policijos Komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos.
Policija prašo padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Pažinusius asmenį, policija prašo informuoti telefonu +37070061157 arba el. p. [email protected]
Pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.
