Pribloškiantis elgesys: šiam vairuotojui Kelių eismo taisyklės – nė motais

Pažeidėjas netikėtai pakeitė važiavimo kryptį, kirto ištisinę liniją, per pėsčiųjų perėją apvažiavo prie raudono šviesoforo signalo sustojusį automobilį ir nudūmė tiesiai, nors jam buvo leidžiama sukti tik į kairę. Be to, „Škoda“ vairuotojas eismo juostą paliko esant draudžiamam šviesoforo signalui.
Kaip numato Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 1 dalis, už kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymą vairuotojui gresia bauda nuo 30 iki 90 eurų. To paties straipsnio 3 dalis nurodo, kad važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui užtraukia baudą nuo 60 iki 90 eurų.
Feisbuko paskyros „Reidas TV" vaizdo įrašas.
