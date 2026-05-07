 Pribloškiantis elgesys: šiam vairuotojui Kelių eismo taisyklės – nė motais

2026-05-07 17:19 diena.lt inf.

Klaipėdoje vaizdo registratoriumi užfiksuota, kaip automobilio „Škoda“ vairuotojas nepaiso Kelių eismo taisyklių.

Pažeidėjas netikėtai pakeitė važiavimo kryptį, kirto ištisinę liniją, per pėsčiųjų perėją apvažiavo prie raudono šviesoforo signalo sustojusį automobilį ir nudūmė tiesiai, nors jam buvo leidžiama sukti tik į kairę. Be to, „Škoda“ vairuotojas eismo juostą paliko esant draudžiamam šviesoforo signalui.

Kaip numato Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 1 dalis, už kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymą vairuotojui gresia bauda nuo 30 iki 90 eurų. To paties straipsnio 3 dalis nurodo, kad važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui užtraukia baudą nuo 60 iki 90 eurų.

Feisbuko paskyros „Reidas TV“ vaizdo įrašas.

 

