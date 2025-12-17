 Prie Palangos senosios gimnazijos sudegė automobilis

2025-12-17 16:27 diena.lt inf.

Trečiadienį Palangoje sudegė automobilis.

Prie Palangos senosios gimnazijos sudegė automobilis / „Facebook“ paskyros „Reidas TV“ nuotr.

Netoli Palangos senosios gimnazijos sudegė automobilis.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gruodžio 17 dieną apie 14.20 val. gautas pranešimas, kad Palangoje, Jūratės gatvėje, sudegė automobilis „Ligier“. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo. 

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Manoma, kad užsidegė automobilio akumuliatorius.

Internete paplitusiame vaizdo įraše matomas liepsnojantis automobilis ir gaisro gesinimo procesas.

„Facebook“ grupės „Mano Palanga“ nuotr.
