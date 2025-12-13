 Prie vandens telkinio – policijos pajėgos: rastas moters kūnas

Prie vandens telkinio – policijos pajėgos: rastas moters kūnas

Vėlyvą šeštadienio rytą uostamiestyje – sujudimas. Prie vandens telkinio pastebėtos policijos pajėgos. Paaiškėjo, kad rastas žmogaus kūnas.

Apie incidentą socialinime tinkle pranešė patys klaipėdiečiai.

„Prie Žardininkų 2-ojo tvenkinio, ties Žardininkų g., prie vandens / vandenyje, rastas žmogaus kūnas“, – skelbė Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitijos feisbuko paskyra ir pažymėjo, kad kūnas iškeltas.

Portalui klaipeda.diena.lt Klaipėdos policijos komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė patvirtino, kad minėtoje vietoje aptiktas žmogaus lavonas.

Anot jos, apie 11 val. vandens tvenkinyje rastas mirusios moters kūnas. Policijos atstovė kol kas negalėjo patikslinti moters amžiaus ar radimo aplinkybių.

