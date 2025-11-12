 Rastas anksčiau Klaipėdos apskrityje dingęs jaunuolis

2025-11-12 11:46
ELTOS inf.

Trečiadienį rastas anksčiau Klaipėdos policijos ieškotas Danielius K.

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, asmuo rastas gyvas.

Anksčiau skelbta, kad dėl jaunuolio dingimo į teisėsaugą jo artimieji kreipėsi lapkričio 10 d. 

