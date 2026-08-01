Reidai pajūryje: kvaišalai ir neblaivūs vairuotojai

Penktadienį apie 20 val. Klaipėdoje, Smiltynės g., sustabdyto automobilio „VW Golf“ salone rastas maišelis su augalinės kilmės, tikėtina, narkotine medžiaga. Automobilio vairuotojui gimusiam 1999 m. ir keleivei (2004 m. gim.) įteikti šaukimai atvykti į apklausą.
Tą patį penktadienį apie pusė dvyliktos nakties Neringoje, G. D. Kuverto–Nidos–Smiltynės pl., vykdant viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencines priemones renginio metu, žolėje rasti 3 maišeliai ir stiklinis indas su įtarimų sukėlusiomis medžiagomis.
Pusė pirmos nakties Neringoje pas 1987 m. gimusį vyrą rasta suktinė su augalinės kilmės, veikiausiai narkotine medžiaga.
Apie antrą valandą nakties Neringoje to paties reido metu, pas 1984 m. gimusį vyrą pareigūnai rado plastikinį maišelį su įtarimų sukėlusia medžiaga.
Ten pat tuo pačiu metu pas 1983 m. gimusį vyrą taip pat rastas plastikinis maišelis su įtarimų sukėlusia medžiaga.
Penktadienį po vidurnakčio Klaipėdos rajone, Dituvos kaime, sustabdyto automobilio BMW, kurį vairavo 2007 m. gimęs vaikinas, salone rasti du plastikiniai maišeliai su augalinės kilmės ir kitomis įtarimų sukėlusiomis medžiagomis. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Šeštadienį po pirmos valandos nakties Palangoje, Meilės alėjoje, kopose, pas 2004 m. gimusį vyrą ir 2005 m. gimusią moterį rasta po suktinę su augalinės kilmės, panašu, narkotine medžiaga.
Visais minėtais atvejais pradėti tyrimai pagal LR Baudžiamojo kodekso 259 str.
Prieš savaitgalį fiksuota ir neblaivių vairuotojų.
Penktadienį 14.20 val. Palangoje, ties Pašventupio kel. ir Jonpaparčio g. sankryža, sustabdyto automobilio „Nissan Micra“ vairuotojui gimusiam 1961 m. nustatytas 2,16 prom. neblaivumas (antrą kartą tikrintis blaivumą vyras atsisakė).
Penktadienį 16.20 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdyto automobilio „Audi A6“ vairuotojui gimusiam 1998 m., nustatytas 2,62 prom. neblaivumas. Taip pat nustatyta, kad vyrui teisė vairuoti yra atimta.
O šeštadienį apie pusė dviejų nakties Kretingos rajone, Padvarių kaime, motociklo „Honda“ vairuotojui gimusiam 1993 m. nustatytas 1,76 prom. neblaivumas.
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