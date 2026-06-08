Renginių kupiną savaitgalį pajūryje – greičio mėgėjai ir neblaivūs vairuotojai

Birželio 4 d. Klaipėdoje, Vingio g., 1964 m. gimusiam automobilį „Honda“ vairavusiam vyrui nustatytas 0,69 prom. neblaivumas.
Birželio 5 d. apie 17.50 val. Palangoje, Paliepgirių kel., sustabdytam 1979 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,09 prom., apie 17 val. Klaipėdos r., Mickų k., 1972 m. gimusiam automobilio „Nissan“ vairuotojui – 0,47 prom. neblaivumas.
Birželio 6 d. apie 1.01 val. Klaipėdoje, Pilies g., sustabdytam 2000 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,47 prom., apie 11.09 val. Neringos sav., Nidoje, sustabdytam 1969 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,61 prom. neblaivumas.
Birželio 7 d. iš viso sustabdyti šeši neblaivūs vairuotojai. Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, policijos pareigūnai kelionę sustabdė keturiems vairuotojams: 1995 m. gimusiam vyrui nustatytas 0,66 prom., 1985 m. pažeidėjui – 0,48 prom. girtumas. Taip pat įkliuvo 1975 m. gimęs vyras, neturintis teisės vairuoti. Jis „įpūtė“ 1,59 prom. Tame kelyje taip pat pro pareigūnų akiratį neprasprūdo 1982 m. gimęs vairuotojas. Jam nustatytas 0,44 prom. neblaivumas.
Palangoje, Šventosios g., 1973 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,83 prom., kelyje Palanga–Lazdininkai sustabdytam 1990 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui – 0,51 prom. neblaivumas.
Dar du neblaivius vairuotojus savaitgalį nustatė Lietuvos policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai. O dar aštuoniolika patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Savaitgalį patikrinimas vykdytas kartu su Lietuvos policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnais.
Per visą praėjusią savaitę, birželio 1–7 d., Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai iš viso užfiksavo 1 242 įvairius KET pažeidimus. Dešimt patikrintų vairuotojų neturėjo teisės vairuoti, aštuoniolika – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 30 – nepaisė šviesoforų signalų reikalavimų, aštuoni vairuotojai ir keturi keleiviai nesegėjo saugos diržų. 20 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų atsakomybės sulauks už tai, kad važiuodami nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų.
Atsakomybės neišvengs ir vienas alkoholio padauginęs dviratininkas – birželio 1 d. apie 15 val. Klaipėdos r., Klemiškės I k., 1988 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,90 prom. neblaivumas.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 1 093, kitomis priemonėmis – dar 35 leistino greičio viršijimo atvejai.
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