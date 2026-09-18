Rudenį Klaipėdoje – daugiau gaisrų: liepsnoja net keptuvės

Savaitės įvykiai primena, kad gaisras gali kilti netikėtai.
Rugsėjo 13-ąją Reikjaviko g. liepsnos apėmė ketvirtajame aukšte esantį trijų kambarių butą.
Jau kitą dieną Nemuno g. užsiliepsnojo apleistas pastatas – pro jo langus veržėsi tiršti dūmai.
Rugsėjo 15-ąją gaisro pavojų pastebėjo gyventojai – iš vieno buto balkono pradėjo veržtis dūmai, o netrukus klaipėdiečiai išvydo, kad pro balkoną buvo išmesta užsiliepsnojusi keptuvė.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Tadas Rumševičius teigė, kad gaisrų skaičiaus augimą šiuo metu galima sieti su pasibaigusiu vasaros sezonu.
„Vasarą mes tiesiog leidome mažiau laiko namuose. Dabar visi grįžta į darbinį režimą, dėl to yra labiau apkraunamas elektros tinklas“, – teigė T. Rumševičius.
Anot skyriaus viršininko, prasidėjus rudeniui, gaisrų riziką gali didinti ir maisto gaminimas namuose.
„Daugiau laiko leidžiame namuose, gaminame ir skubame, todėl ne visada tinkamai prižiūrime ant viryklės gaminamą maistą“, – teigė T. Rumševičius.
Skyriaus viršininkas gyventojams priminė, kad viena svarbiausių prevencinių priemonių – tinkama elektros prietaisų priežiūra.
„Prietaisus reikia tikrinti ir naudoti taip, kaip numato gamintojas. Ne visi, įsigiję elektrinį prietaisą, perskaito gamintojo rekomendacijas“, – pabrėžė T. Rumševičius.
Anot specialisto, gamintojo nurodymuose numatyti reikalavimai gali padėti išvengti gaisro.
„Gali būti įvairių gamintojo nustatytų reikalavimų – pavyzdžiui, kiek laiko prietaisą galima naudoti nepertraukiamai, kur ir kaip jį statyti. Kai kuriuos prietaisus reikia laikyti vėdinamoje patalpoje ar statyti ant nedegaus paviršiaus“, – paaiškino specialistas.
Pasak T. Rumševičiaus, ne mažiau svarbu pasirūpinti ir pagrindinėmis gaisrinės saugos priemonėmis gyvenamosiose patalpose.
„Gyvenamosiose patalpose turi būti įrengtas autonominis dūmų detektorius. Tai yra pirmasis mūsų perspėjimui skirtas įrenginys. Patys galime nepastebėti ar nepajusti gaisro pradžios, tačiau patalpoje įrengtas dūmų detektorius per kelias sekundes suveiks ir įspės“, – pabrėžė T. Rumševičius.
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