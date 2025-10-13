 Per savaitę Klaipėdoje – šimtai KET pažeidimų

Per savaitę Klaipėdoje – šimtai KET pažeidimų

2025-10-13 17:49 diena.lt inf.

Spalio 6–12 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai per vykdytas priemones iš viso užfiksavo 562 įvairius Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, nustatė septynis neblaivius vairuotojus.

Policijos duomenimis, spalio 9 d. apie 9.04 val. Klaipėdoje, Vyšnių g., sustabdytam 1966 m. gimusiam automobilio „Honda“ vairuotojui nustatytas 0,76 prom., tą pačią dieną, apie 8.55 val., Minijos g. 1965 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,86 prom., apie 8.58 val. toje pačioje vietoje 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,78 prom. neblaivumas.

Spalio 10 d. apie 13.23 val. Skuode, Vilniaus g., sustabdytam 1986 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,65 prom., apie 8.40 val. Palangoje, Kretingos–Vilmiškės kelyje, sustabdytai 1977 m. gimusiai „Volkswagen“ vairuotojai – 0,61 prom. neblaivumas. 

Spalio 11 d. apie 8.50 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1969 m. gimusiam autobuso SCANIA vairuotojui nustatytas  0,37 prom., o apie 9.25 val. ten pat 1966 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,48 prom. neblaivumas.

Per savaitę taip pat nustatyta, kad šeši vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 87 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 26 – nesegėjo saugos diržų, 55 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, penkiolika – lenkė vietose, kuriose pagal KET tai yra draudžiama.

Per savaitę mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 358, kitomis priemonėmis – dar septyniolika leistino greičio viršijimo atvejų.

