Šilutės plente – neblaivūs vyrai

Vėliau policija dar kartą važiavo į tą pačią vietą apie 22 val.
„Į Šilutės plente esantį barą policija važiuoja gana dažnai. Kadangi netoli gyvenu, vaizdą galiu pamatyti tiesiog žiūrėdamas pro langą. Šį kartą ėjau iš parduotuvės, kai pamačiau vėl atvykusius policijos pareigūnus ir greitąją pagalbą. Nežinau, kas tiksliai nutiko, tačiau manęs nenustebintų, jei bare būtų įvykusios muštynės. Čia dažnai tokie dalykai nutinka“, – pasakojo Antanas.
Antanas taip pat sakė, kad netrukus ant asfalto gulintį vyrą, kuris atrodė neblaivus, apsupo baro apsaugos darbuotojai, kelios moterys, visi tarpusavyje kažką kalbėjo. Vėliau šie darbuotojai su pareigūnais vyrą nunešė į policijos mašiną.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, antradienį 20.16 val. buvo gautas pranešimas dėl, kaip įtarta, neblaivaus asmens viešoje vietoje nurodytu adresu. Policijos pareigūnai asmeniui suteikė pagalbą.
Daugiau informacijos apie įvykį nenurodoma.
Tačiau klaipėdietis Antanas teigė, kad šis vyras nebuvo vienintelis neblaivus asmuo šioje teritorijoje. Netoli Rasos stotelės tą patį vakarą ant pėsčiųjų tako esą gulėjo ir kitas vyriškis.
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