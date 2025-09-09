Šilutės policija ieško dingusios nepilnametės

Kaip pranešė teisėsauga, paskutinį kartą 2008 metais gimusi jaunuolė buvo pastebėta penktadienio rytą Pagrynių kaime esančioje Mokyklos gatvėje.
Dingusi mergaitė yra smulkaus kūno sudėjimo, apie 160 cm ūgio, šviesių plaukų, mūvėjo juodos spalvos kelnes ir vilkėjo juodos spalvos megztinį, avėjo šlepetes bei su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.
Žinančius šios nepilnametės buvimo vietą ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Šilutės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Dainai Černiauskienei tel. +370 700 64 023 arba el. paštu [email protected].
