Praėjus pusvalandžiui, kelios minutės po vidurnakčio, 2009 metais pagamintas automobilis rastas. Jį vairavęs 1990 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį
2026-08-13 10:04
Šilutės rajone, Traksėdžių kaime, vėlų trečiadienio vakarą vyras grasino 2005 metais gimusiam vyrui ir pagrobė jo automobilį „Audi A6“, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį / Asociatyvi magnific.com nuotr.
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