 Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį

Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį

2026-08-13 10:04
BNS inf.

Šilutės rajone, Traksėdžių kaime, vėlų trečiadienio vakarą vyras grasino 2005 metais gimusiam vyrui ir pagrobė jo automobilį „Audi A6“, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį</span>
Šilutės rajone pagrobtas automobilis surastas per pusvalandį / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų