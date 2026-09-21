Sodyboje – penki ginklai ir krūva šovinių

Radinys aptiktas sekmadienį Plungės r. Didžiųjų Mostaičių kaime.
58 metų vyras tvarkė mirusio asmens sodybą ir joje rado net penkis neregistruotus ginklus.
Tarp jų – revolveris „Alfa 620,2“ kartu su 19 šešių milimetrų kalibro šovinių ir septyniomis tūtelėmis.
Taip pat rastas pistoletas „Reck Baby automatic“ su 22 aštuonių milimetrų kalibro šoviniais.
Dar vienas aptiktas ginklas – revolveris „Agent“, prie jo rasti du devynių milimetrų kalibro šoviniai.
Be šių ginklų, sodyboje rastas orinis lygiavamzdis ginklas ir lygiavamzdis šautuvas.
Neregistruoti ginklai ir šaudmenys paimti policijos pareigūnų.
Kol kas neaišku, kada ir kokiomis aplinkybėmis ginklai atsirado sodyboje bei kam jie priklausė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 253 straipsnio 2 dalį.
Už neteisėtą ne mažiau kaip trijų šaunamųjų ginklų, didelės sprogstamosios galios ar didelio kiekio šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagaminimą, įgijimą, laikymą, nešiojimą, gabenimą, siuntimą ar realizavimą gresia laisvės atėmimas nuo ketverių iki aštuonerių metų.
Naujausi komentarai