Sporto bendruomenė sukrėsta: mirė 18-metis imtynininkas

Vaikinas neseniai atšventė aštuonioliktąjį gimtadienį.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų sporto centro bendruomenė neteko jauno ir talentingo sportininko Jan Staniaus.
Vos prieš kelias dienas 18-ąjį gimtadienį atšventęs Jan buvo perspektyvus imtynininkas, rinktinės narys, Lietuvos imtynių jaunių čempionato nugalėtojas.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, draugus, trenerius ir visą bendruomenę, kurią palietė ši skaudi netektis.
Lietuvos imtynių federacija taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl sportininko mirties ir paskelbė daugiau nelaimės aplinkybių.
„Jan buvo perspektyvus imtynininkas, rinktinės narys, šalies U17 čempionato nugalėtojas. Vos prieš tris dienas vaikiną pasveikinau su aštuonioliktuoju gimtadieniu. Esame sukrėsti“, – sunkiai rinkdamas žodžius pranešė treneris Andrejus Iljinas.
Kaip teigė treneris, Janas treniruotės pabaigoje apie 21 val. bėgo krosą ir sukniubo. Iškviestos atvyko dvi medikų brigados, jį mėgino reanimuoti ir išvežė į ligoninę. Tą pačią dieną apie 22.30 val. Jano tėvas pranešė, jog sūnus mirė.
Kaip buvo rašoma anksčiau, mirė į ligoninę iš Sportininkų gatvės atvežtas 18-metis.
