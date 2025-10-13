Sulaikyti įtariami kvaišalų platintojai: narkotikus parduodavo internetu, slėpdavo įvairiose vietose

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų platinimo pradėtas dar 2024 m. lapkritį, gavus duomenų apie internetinėse programose sukurtose grupėse platintas narkotines (psichotropines) medžiagas. Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta ir po to iš šios nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės medžiagos, koordinates.
Uostamiesčio teisėsaugininkai šių medžiagų platintojų atžvilgiu atliko slaptas operacijas. 2024 m. lapkritį tyrimo metu užfiksuota, kaip pastarieji pirkėju apsimetusiam asmeniui pardavė narkotinę medžiagą – kanapes bei psichotropinę medžiagą. Jos buvo paslėptos Vilniuje. Tą patį mėnesį pareigūnai užfiksavo, kaip pirkėju apsimetusiam asmeniui buvo parduotos kanapės, paslėptos Palangoje.
Anot Klaipėdos AVPK, šių metų vasarį Vilniuje, Žaibo gatvėje, uostamiesčio pareigūnai sulaikė, kaip įtariama, narkotines bei psichotropines medžiagas platinusį, anksčiau neteistą, vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių dirbantį 29 metų amžiaus vyrą.
„Atlikę kratą sulaikytojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado apie 300 gramų kanapių, psichotropinės medžiagos – 3-CMC – dopingo medžiagų bei dvejas elektronines svarstykles su kanapių bei 3-CMC pėdsakais“, – nurodoma Klaipėdos AVPK pranešime.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. vasarį pajūrio pareigūnai, bendradarbiaudami su kitų Lietuvos miestų policijos pareigūnais, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Jonavoje bei Klaipėdoje iš viso 60 vietų aptiko platinimui paruoštų kvaišalų slėptuves. Jose bendrai rado apie 70 gramų miltelių su kokainu, apie 45 gramus kanapių bei 3-CMC.
Tęsiant tyrimą, 2025 m. liepą, Vilniuje, Antano Gustaičio gatvėje, policijos pareigūnai sulaikė kitą šios nusikalstamos veikos bendrininką, anksčiau neteistą 31 metų amžiaus vyrą. Jis, kaip įtariama, internetu platino narkotines (psichotropines) medžiagas. Atlikę kratą šio vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado 3-CMC medžiagos.
Tą pačią dieną Vilniuje, Rodūnios kelyje, policijos pareigūnai sulaikė dar vieną šios nusikalstamos veikos bendrininką, minėto 31 metų amžiaus vyro artimą šeimos narį – anksčiau neteistą 23 metų amžiaus Klaipėdos rajono gyventoją.
Vyrams pareikšti įtarimai
29 metų amžiaus vyrui pareikštas įtarimas dėl narkotinės (psichotropinės) medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu, turint tikslą jas platinti.
Kitiems – 23-ejų ir 31-erių metų amžiaus – bendrininkams pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu, turint tikslą jas platinti, o vyresniajam iš jų – dar ir dėl neteisėto disponavimo psichotropine medžiaga be tikslo ją platinti.
Visi trys įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. 29-erių ir 31-erių vyrams paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau pirmajam pakeista į intensyvią priežiūrą bei užstatą, o antrajam pakeista į intensyvią priežiūrą bei dokumentų paėmimą.
23 metų amžiaus įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Naujausi komentarai