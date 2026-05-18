Susidūrimas sankryžoje: į ligoninę išvežtas nepilnametis motociklo vairuotojas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomeninis, 19 val. Luokės ir Tryškių gatvių sankryžoje automobilio „Toyota RAV4“ blaivus vairuotojas, gimęs 1955 m., nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Yamaha YZF“, vairuojamo blaivaus nepilnamečio vaikino, gimusio 2009 m.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris po medikų apžiūros gydomas ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
