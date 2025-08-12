 Šventojoje naktį sudegė poilsinis namelis, sužalotas jame buvęs vyras

Šventojoje naktį sudegė poilsinis namelis, sužalotas jame buvęs vyras

2025-08-12 10:42
BNS inf.

Šventojoje, Jūros gatvėje, rugpjūčio 12 d. naktį kilo gaisras poilsio namelyje, žmonės išgelbėjo apdegusį vyrą, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Pranešimas apie tai, kad dega poilsinis namelis ir viduje gali būti žmogus, gautas kiek po vidurnakčio. Atvykus ugniagesiams, 28 kvadratinių metrų ploto medinis namelis degė atvira ugnimi.

Iki atvykstant ugniagesiams žmonės iš degančio pastato išnešė nudegimo traumų patyrusį žmogų. Jis grietosios pagalbos automobiliu išvežtas į ligoninę.

Gaisro metu sudegė namelio sienos, viduje buvę daiktai. Ugniagesiai nuardė stogą. Gaisras buvo gesinamas keturiomis autocisternomis.

Išsaugotas už trijų metrų esantis kitas poilsio namelis. Apsilydė šio namelio dažai.

Šiame straipsnyje:
Šventoji
Jūros gatvė
sudegė namelis
poilsio namelis
vyras
gaisras
ugniagesiai
sužalotas vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų