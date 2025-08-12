Šventojoje naktį sudegė poilsinis namelis, sužalotas jame buvęs vyras

Pranešimas apie tai, kad dega poilsinis namelis ir viduje gali būti žmogus, gautas kiek po vidurnakčio. Atvykus ugniagesiams, 28 kvadratinių metrų ploto medinis namelis degė atvira ugnimi.
Iki atvykstant ugniagesiams žmonės iš degančio pastato išnešė nudegimo traumų patyrusį žmogų. Jis grietosios pagalbos automobiliu išvežtas į ligoninę.
Gaisro metu sudegė namelio sienos, viduje buvę daiktai. Ugniagesiai nuardė stogą. Gaisras buvo gesinamas keturiomis autocisternomis.
Išsaugotas už trijų metrų esantis kitas poilsio namelis. Apsilydė šio namelio dažai.
