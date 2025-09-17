Teisme – sukrečiančios žmogžudystės detalės

Pensininkui – sunkūs kaltinimai
A. Trusovui pareikšti kaltinimai dėl žiauraus nužudymo kankinat.
Už tai vyrui gresia nuo septynerių iki 15 metų laisvės atėmimas.
Pensininkui taip pat pareikšti kaltinimai dėl mirusiojo palaikų išniekinimo.
Baudžiamojo kodekso 311 str. 1 dalis byloja, kad tas, kas paėmė mirusiojo palaikus ar jų dalį arba tyčiojosi iš palaikų, arba juos išniekino, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų.
A. Trusovui taip pat pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Už tai gresia laisvės atėmimas nuo ketverių iki aštuonerių metų.
Vyro namuose pareigūnai aptiko 1964-aisiais pagamintą kulkosvaidžio šovinį.
Senelio ieškojo anūkas
86-erių A. Trusovas kaltinamas 89-erių kaimyno N. Karaciubos nužudymu.
Po nusikaltimo dingo aukos kojos, jos iki šiol nerastos.
Šis klausimas iki šiol labiausiai kankina N. Karaciubos artimuosius.
Nužudytojo dukra Olga Labanauskienė pripažino, kad visus metus negali pamiršti to, kas nutiko tėčiui.
„Niekas to negalėtų pamiršti. Prieš teismą vėl viskas iškilo iš atminties. Vėl viską tenka prisiminti. Labai sunku“, – prieš teismo posėdį kalbėjo dukra.
Moteris pripažino, kad sunkiai teismo posėdžiui ruošėsi ir jos sūnus. Jaunuolis dalyvavo senelio kūno atpažinime, organizavo jo paieškas.
Lemtingą dieną N. Karaciubai neatsiliepus mobiliuoju telefonu, anūkas suskubo jo ieškoti.
„Mes labai artimi buvome. O sūnus labai prisirišęs prie senelio, jį lankydavo. Spalio 14-ąją tėtis neatsiliepė. Sūnus paskambino man ir taip pat nusistebėjo, kodėl negali seneliui prisiskambinti“, – prisiminė moteris.
Moteris tuo metu buvo išvykusi į užsienį. Klaipėdoje senelio puolė ieškoti anūkas.
Tą dieną N. Karaciubos užeinant laukė jo kaimynai. Vyras buvo kviestas į svečius, viskas buvo iš anksto sutarta, tačiau senolis nepasirodė.
Sukaustė nuojauta
O kai kaimynė pranešė, kad Olgos tėtis neatėjo į svečius, moterį surakino baisi nuojauta.
„Sūnus nulėkė į senelio butą. Viduje viskas buvo tvarkinga, buvo matyti padėtas chalatas. Telefonas taip pat buvo viduje. Sūnus tą pačią sekundę paskambino ir Anatolijui, šis neatsiliepė. Mes dar tuo momentu jokių minčių neturėjome, kad tai galėjo būti jis“, – prisipažino O. Labanauskienė.
Anūkas dar iš ryto nuskubėjo pas kitus senelio bičiulius, tačiau ir ten senolio niekas nebuvo matęs.
Per pietus anūką pasiekė žinia, kad senelio kūnas rastas prie daugiabučio maiše. Kūną kiemsargė rado prie namo, kuriame gyvena A. Trusovas.
Įtariamojo ir aukos namai yra skirtingais adresais, nors ir netoliese.
„Sūnus registruotas tėčio bute, tad policija ir surado jo kontaktus. Sūnus jau buvo pakeliui į vieną ligoninių, kai sustojo pakelėje, atsiliepęs į policijos skambutį. Jį tą akimirką ėmė krėsti drebulys. Man sūnus net nedrįso pasakyti, kad tėtis yra be kojų. Jis slėpė iki pat tos akimirkos, kol aš pasiekiau Lietuvą. Nuo tada gyvenu nuolatiniame siaubo kine. Atsigulu su šia mintimi ir pabundu su ja“, – vos tvardydama ašaras pasakojo nužudytojo dukra.
Moteris pripažino, kad nužudymo bylą pradėjus nagrinėti teisme, emocijos itin veria jos širdį.
„Nenoriu, kad kas lįstų į širdį, labai skauda. Vėl viską tenka prisiminti“, – teigė moteris.
Smogta 49 kartus
Kraupi žmogžudystė įvykdyta rinkimų sekmadienį. Po policijos sulaikymo A. Trusovas aiškino, kad jis tą dieną buvo balsuoti, o grįždamas sutiko savo pažįstamą A. Karaciubą.
Kaltinamasis tikino, kad paliko vyrą sveiką ir gyvą.
Klaipėdos apygardos teismo salėje A. Trusovas net kelis kartus pareiškė, kad nežudė kaimyno.
„Aš nekaltas. Mane kaltina velniai žino kuo“, – piktinosi vyras.
Teisme paviešinus, kaip A. Karaciuba mirė, vyro artimieji vos tramdė ašaras.
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Jurij Petuchov įvardijo, kiek kartų aštriu daiktu buvo smogta aukai.
„A. Trusovas itin žiauriai nužudė kitą žmogų. Spalio 13-osios vakare arba 14-osios naktį kaltinamojo bute tarpusavio konflikto metu A. Trusovas 49 kartus dūrė į galvą ir įvairias kūno vietas. Auka mirė įvykio vietoje“, – kaltinamojo akto detales įvardijo prokuroras.
Paaiškėjo, kad nedidelio ūgio pensininkas kažkokiu aštriu daiktu aukai galėjo smūgiuoti į galvą, krūtinę pilvą, gerklę.
„Nustatytos kiauryminės ryklės, gomurio, abiejų pusių plaučių, širdies, dešinės diafragmos, kepenų sužalojimai. Tai sukėlė kraujo išsiliejimą ir trauminį šoką. Taip A. Trusovas nužudė A. Karaciubą“, – kalbėjo prokuroras.
Buvo ir trečias asmuo?
A. Trusovas keistokai elgėsi teismo salėje. Vardijant daugybinius aukos sužalojimus, teisiamasis keistai šypsojosi.
Teisiamojo advokatas Mindaugas Repšas teismo kolegijos prašė skirti stacionarią psichiatrinę ekspertizę savo ginamajam.
Tokius prašymus gynėjas jau buvo teikęs ikiteisminio tyrimo metu, tačiau jie nebuvo tenkinti.
Teisėjų kolegija ir šį kartą nusprendė netenkinti advokato prašymo.
Prokuroras J. Petuchov teisme tikino, kad nemato priežasties tokiai ekspertizei.
„Vyras atsimena eilėraščius ir juos deklamuoja, atsimena ir dainuoja dainas. Pats šiuo metu sprendžia kryžiažodžius. Jis ir dabar viską gerai supranta“, – sakė prokuroras.
Į teismo posėdį atvykę A. Trusovo artimieji tikino, kad pensininkui gali būti demencijos požymių.
„Jis tikina, kad kaimyno net nebuvo jo bute. Mes nežinome, kas ten nutiko. Tikėtina, kažkas trečias buvo. Jis senas žmogus, gali ir neatsiminti“, – prie teismo durų svarstė A. Trusovo duktė Žana.
Paklausta, kodėl tėvas keistai šaiposi teismo posėdyje, teisiamojo dukra atsiduso, tikindama, kad tėvas įsitikinęs, jog nėra kaltas.
„Esu sveikas, nesu psichas“, – taip teismo salėje kalbėjo ir pats A. Trusovas.
Pribloškė nužudymo detalės
O štai A. Karaciubos artimieji prisipažino, kad kai kurias bylos detales jie skaitė vos tvardydami ašaras.
„Aš medikė ir puikiai suprantu, kokie sužalojimai buvo padaryti mano tėčiui. Tai yra baisu ir sunkiai suvokiama. Nesvarbu, kad tėtis buvo aukštesnis, bet šis žmogus jam peiliu ar kažkokiu aštriu daiktu smogė 49 kartus. Galbūt tėtis šaukėsi pagalbos. O jam buvo smogta taip, kad perpjautas ne tik gomurys, iki pat liežuvio šaknies durta. Veidas ir rankos subadytos, jis, matyt, rankomis dengėsi nuo smūgių“, – kalbėjo nužudytojo dukra Olga.
Esu sveikas, nesu psichas.
Teisiamasis taip ir nepasakė, kaip atsikratyta nužudytojo galūnėmis.
Paaiškėjo, kad pensininkui kojos nupjautos aukščiau kelių, ties šlaunimis, trečdalis jų pašalinta. Taip, matyt, daryta dėl to, kad auka tilptų į maišą, kuriame ji ir buvo surasta.
Po nusikaltimo aukai buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,57 prom.
A. Trusovas buvo sulaikytas vėliau, jau buvo praėję daug laiko po lemtingos nakties, tad jam girtumas nebuvo nustatinėjamas.
Prokuroras J. Petuchov patikino, kad vyrai veikiausiai gėrė visą dieną.
„Du girti vyrai galėjo sukonfliktuoti“, – įtarė prokuroras.
Kitas teismo posėdis šioje byloje paskirtas spalio 24 d.
Į posėdžio pabaigą A. Trusovas kelis kartus garsiai pareiškė, kad norėtų kreiptis į nukentėjusiuosius.
„Nereikia“, – griežtai atsakė N. Karaciubos artimieji.
