Telšiuose automobilyje rasta galimai narkotinių medžiagų, vyras uždarytas į areštinę

Policijos departamento duomenimis, apie 23.25 val. Telšiuose, Luokės gatvėje, patikrinimui sustabdytas automobilis „Toyota Avensis“, vairuojamas vyro (gim. 2006 m.).
Policijos pareigūnams atlikus vairuotojo ir automobilio apžiūrą, rasta ir paimta 10 vnt. plastikinių maišelių su sintetinės kilmės medžiaga ir 16 vnt. plastikinių maišelių su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, kad tai - narkotinės medžiagos).
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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