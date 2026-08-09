 Tiltų gatvėje – smurto protrūkis?

Tiltų gatvėje – smurto protrūkis?

2026-08-09 10:04 diena.lt inf.

Šeštadienio rytą Tiltų gatvėje kilus konfliktui nukentėjo vyras. Dėl patirtų sužalojimų šis buvo perduotas medikams.

Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Klaipėdos miesto policijos komisariato suvestinės duomenimis, incidentas įvyko šeštadienį 5.40 val. Tiltų gatvėje.

1992 metais gimęs pareiškėjas nurodė, kad įvyko konfliktas su nepažįstamuoju, po kurio dėl patirtų sužalojimų jam prireikė medikų pagalbos.

Pradėtas tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnį dėl Fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Šiame straipsnyje:
Tiltų gatvė
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