Tragedija Klaipėdoje: hidraulinė automobilio žarna darbe pražudė vyrą

Pirminiais duomenimis, ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d., 13.35 val., Klaipėdoje, Akmenų gatvėje, darbo metu, sunkiasvorio automobilio MAN hidraulinė žarna mirtinai sužalojo vyrą.
Atvykus greitosios medicininės pagalbos brigadai, vyras jau buvo miręs.
Pasak medikų, mirtinai traumuotas buvo visas kūnas, gaivinimo veiksmai buvo beprasmiai.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) apie nelaimingą atsitikimą gavo informaciją iš policijos.
Pasak VDI atstovų, žuvusysis 1986 metų gimimo, policijos suvestinėje rašoma, kad mirtinai sužalotas vyras gimė 1988 m.
VDI duomenimis, nuo šių metų pradžios Klaipėdos apskrityje darbo vietose sunkias traumas patyrė 13 darbuotojų, dar keturi žuvo darbo vietoje.
Dėl pastarojo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d.
Pagal šį straipsnį, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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