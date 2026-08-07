Tualete iš ukrainiečio narkotikus pagrobę Klaipėdos gimnazistai išgirdo nuosprendį

Jos duomenimis, už narkotinių medžiagų pagrobimą panaudojant psichinį smurtą ir jų platinimą vienam jaunuoliui skirta metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.
Kitam jaunuoliui už narkotikų pagrobimą skirti vieneri metai nelaisvės, bausmės vykdymą taip pat atidedant dvejiems metams.
Abiem kaltinamiesiems taip pat skirtos auklėjamojo poveikio priemonės – įspėjimas ir elgesio apribojimas metams, uždraudžiant be gydytojo paskyrimo vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 metų kovą vienos Klaipėdos gimnazijos tualete du nepilnamečiai tos pačios mokymo įstaigos mokiniai iš bendramokslio Ukrainos piliečio pagrobė narkotines medžiagas.
Vienam iš pagrobėjų grasinant pramoninės gamybos šratasvydžio pistoletu, kitas iš nepilnamečio drabužių paėmė užspaudžiamą maišelį, kuriame buvo keturi folijos lankstinukai su kanapėmis.
Vienas iš kaltinamųjų gimnazijoje laikė šias kanapes ir tą pačią dieną dalį jų pardavė kitam asmeniui už 10 eurų.
Byloje kaltinimai buvo pareikšti ir nuo bendramokslių nukentėjusiam ukrainiečiui, kuris savo gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje neteisėtai laikė nedidelį kiekį kanapių.
Klaipėdos apygardos teismas liepos 29-ąją jį pripažino kaltu už disponavimą nedideliu kiekiu narkotikų be tikslo juos platinti. Jaunuoliui skirtas įspėjimas ir elgesio apribojimas pusmečiui, įpareigojant dirbti arba mokytis.
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