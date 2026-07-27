Uostamiestyje ir vėl liepsnojo automobilis

Apie incidentą viešai pranešė Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.
Anot jo, gyventojai pasidalijo žinia, kad vidurnaktį, Reikjaviko gatvės 9–11 namų kieme užsidegė automobilis.
„Praėjusią savaitę Klaipėdoje buvo padegti du automobiliai ir sandėliukai, todėl natūralu, jog gyventojams kyla įvairių klausimų. Jeigu kas nors matė įvykį, pastebėjo įtartinus asmenis ar turi vaizdo registratoriaus įrašų iš to laiko, kviečiame apie tai informuoti policiją. Labai gaila gyventojų turto – tokie įvykiai sukelia didelių nuostolių ir nerimo visai bendruomenei. Tikimės, kad bus kuo greičiau nustatyta tiksli gaisro priežastis. Gyventojai taip pat skundėsi ir po degimo iš automobilio išsiliejusiais tepalais – džiugu, kad priešgaisrinė tarnybą į tai labai greitai sureagavo“, – atviravo M. Bagdonavičius.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai patvirtino, kad pranešimas apie degantį automobilį Reikjaviko gatvėje tikrai buvo gautas.
Pirminiais duomenimis, degė automobilio variklio skyrius. Vis dėlto ugniagesiai neturi informacijos, ar ir šis gaisras galėjo būti tyčinis.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, pranešimas apie įtariamai degantį automobilį Reikjaviko gatvėje gautas liepos 26 dieną apie 23.41 val.
Kol kas gaisro priežastis nėra nustatyta, todėl įvykio aplinkybės ir toliau aiškinamos.
Gyventojai tikisi, kad specialistams pavyks kuo greičiau išsiaiškinti, kas sukėlė gaisrą ir ar jis nėra susijęs su pastaruoju metu mieste fiksuotais panašiais incidentais.
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