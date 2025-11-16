 Uostamiestyje vagys išplėšė garažus

Uostamiestyje vagys išplėšė garažus

2025-11-16 10:17 diena.lt inf.

Policijai šeštadienį pranešta apie du apvogtus skirtingose uostamiesčio vietose esančius garažus.

Uostamiestyje vagys išplėšė garažus
Uostamiestyje vagys išplėšė garažus / Asociatyvi Pixabay.com nuotr.

Į vieną garažą įsibrauta Kaštonų gatvėje. Žmogus vagystę aptiko 10 valandą ryto.

Iš garažo buvo pavogtas elektrinis paspirtukas ir elektrinis veržliasukis.

Žala – arti 1,5 tūkst. eurų. 

Pradėtas tyrimas dėl vagystės.

Dar viena vagystė fiksuota taip pat šeštadienį, 15.30 val.

Šį kartą vagys įsilaužė į Šilutės plente esantį garažą. Į vidų patekta nupjovus pakabinamą spyną. Paaiškėjo, kad pavogtas pakabinamas valties variklis „Tohatsu 9,9“, valties benzino bakas, spiningas ir kuprinė su žvejybos reikmenimis. 

Žala – 1 765 eurai.

Pradėtas tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
apvogė garažus
vagystė į garažo
apvogė garažus Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų