Vadino „sušiktu ruskiu“ ir „Putino kekše“, o vėliau subadė peiliu

Teismas šią savaitė atmetė jos gynėjo skundą.
Prokuratūra kaltino B. Kanapliovienę fizinio skausmo sukėlimu ir pasikėsinimu nužudyti dėl neapykantos žmonių grupei, rusams. Bet Klaipėdos apygardos teismas perkvalifikavo pasikėsinimą nužudyti į sunkų šeimos nario sveikatos sutrikdymą.
Lietuvė su rusu susituokę gyveno tris dešimtmečius. Teisme moteris sakė, kad ji sutuoktinį vadindavo „ruselis“, „ruskis mano“, jis ją – „sušikta lietuvė“, taip esą buvo įprasta jų šeimoje. Abu anksčiau jau buvo teisti dėl smurto artimoje aplinkoje.
Vyras J. K. ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teisme teigė, kad santykiai pasikeitė prasidėjus karui Ukrainoje. Žmona jam pradėjo priekaištauti, kad jis yra rusas, o rusus reikia žudyti, nes jie žudo žmones Ukrainoje.
Kaip liudytoja apklausta kaimynė nurodė, kad jau ne vienus metus J. K. ir B. Kanapliovienė bardavosi kasdien, girdėdavosi keiksmai, moteris vyrą vadindavo „pedofilu“, priekaištaudavo jam dėl pilietybės.
J. K. teisme nurodė, jog jam sunku suprasti, ar žmona jį sužalojo dėl jo tautybės. Vyras sakė manantis, jog susidėjo visos aplinkybės – jo tautybė, alkoholis, įtarimai dėl jo neištikimybės su kaimyne.
2023 metų birželio 24-osios vėlų vakarą namuose girta B. Kanapliovienė sumušė sutuoktinį metaliniu šluotkočiu – ne mažiau kaip aštuonis kartus smogė jam į įvairias kūno dalis, prakirto galvą. Vėliau moteriai buvo nustatytas 3,07 promilės girtumas. Vyras buvo blaivesnis – pusantros promilės.
Pamatęs kraują vyras nusprendė, kad nebeatleis ir kreipėsi į policiją.
Praėjusių metų sausio 1-ąją neblaivi B. Kanapliovienė namuose vėl užpuolė sutuoktinį.
Teisme nukentėjusysis pasakojo, kad tądien žmona jam grasino, įžeidinėjo, vadino „sušiktu ruskiu, Putino kekše“, sakė, kad jis yra niekas, kad išsiųs jį į Baltarusiją ar Rusiją.
Pasak J. K., moteris ilgai rėkė. Kažkelintą kartą atėjusi į jo kambarį, pasakė, kad jis rusas, ir kad jį užmuš. Paskui išėjo ir netrukus vėl grižo, staigiai šoko prie jo ir tris kartus dūrė peiliu į petį ir šlaunį.
Po to moteris išėjo iš namų palikusi smarkiai kraujuojantį vyrą.
Netekęs daug kraujo J. K. paskambino kaimynams, šie iškvietė greitąją pagalbą ir policiją.
B. Kanapliovienė savo kaltės abiem atvejais nepripažino, sakė, kad sutuoktinį sužalojo kažkas kitas arba jis pats susižalojo.
B. Kanapliovienės advokatas Zigmas Pocius skunde Lietuvos apeliacinio teismo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį ir jo ginamąją išteisinti, neįrodžius, kad ji padarė inkriminuotas veikas, arba skirti švelnesnę bausmę.
Advokatas teigė, kad nukentėjusysis J. K. nuolat vartoja alkoholį, yra linkęs save žaloti, teistas už fizinį smurtą prieš B. Kanapliovienę, provokuodavo konfliktus, jų santykiai buvo įtempti, J. K. buvęs neištikimas. Kadangi J. K. nepareiškė civilinio ieškinio dėl jam padarytos žalos ir padeda nuteistajai kalėjime, advokato manymu, tai rodo, jog jis neturi pretenzijų.
Lietuvos apeliacinis teismas skundą atmetė. B. Kanapliovienė turės kalėti penkerius metus. Klaipėdos teritorinei ligonių kasai iš jos priteista beveik 1 tūkst. eurų už nukentėjusiojo gydymą.
(be temos)