Vagystė – matant aplinkiniams

Incidentas įvyko 16.10 val. Taikos prospekte, parduotuvėje. Įvykio metu aplink buvo žmonių.
1988 m. gimęs vyras, įtariama, paėmė iš kasos nenustatytą sumą pinigų ir pasišalino. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Šeštadienį Taikos prospekte esančioje parduotuvėje įvyko vagystė – vyras iš kasos nugvelbė pinigus ir pasišalino. Ilgapirštis buvo sulaikytas.
Incidentas įvyko 16.10 val. Taikos prospekte, parduotuvėje. Įvykio metu aplink buvo žmonių.
1988 m. gimęs vyras, įtariama, paėmė iš kasos nenustatytą sumą pinigų ir pasišalino. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas vagystės tyrimas.
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