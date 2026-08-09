 Vagystė – matant aplinkiniams

Vagystė – matant aplinkiniams

2026-08-09 10:38 diena.lt inf.

Šeštadienį Taikos prospekte esančioje parduotuvėje įvyko vagystė – vyras iš kasos nugvelbė pinigus ir pasišalino. Ilgapirštis buvo sulaikytas.

<span>Vagystė – matant aplinkiniams</span>
Vagystė – matant aplinkiniams / magnific.com nuotr.

Incidentas įvyko 16.10 val. Taikos prospekte, parduotuvėje. Įvykio metu aplink buvo žmonių.

1988 m. gimęs vyras, įtariama, paėmė iš kasos nenustatytą sumą pinigų ir pasišalino. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Pradėtas vagystės tyrimas.

Šiame straipsnyje:
vagystė
vagis
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parduotuvė

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