Vaizdas pro langą – kaip filme: iš namo išėjo ugniagesiai, paskui policininkai išvedė surakintą vyrą

Klaipėdietis Rimas pasakojo, kad praėjusią savaitę kaimynystėje buvo girdėti keisti šauksmai ir daužymai, o šios savaitės pradžioje sulaukta ir visų tarnybų dėmesio – į kiemą atvyko policininkai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai gelbėtojai.
„Jau ketinau eiti miegoti, užgesinau šviesą ir netrukus išgirdau ugniagesių mašinos garsus, dispečerio balsą. Iškišau galvą pro langą ir pamačiau vaizdą tarsi filme – keturi ugniagesiai išėjo iš Baltijos prospekto namo, kažką pasakė apie gaisrą balkone, sulipo į tarnybinę mašiną ir laukė. Po to iš laiptinės išėjo ir pareigūnai. Spėjau pamatyti, kad vienas jų į mašiną vedėsi antrankiais surakintą vyrą“, – apie incidentą pasakojo Rimas.
Jo teigimu, pareigūnas klausė vyriškio vardo, gimimo metų, bet sulaikytasis pareigūnui atsakinėjo tik keiksmažodžiais ir įvairiai jį įžeidinėjo.
Klaipėdietis taip pat pridūrė, kad po antro pokalbio su sulaikytuoju pareigūnas teiravosi, ar reikėtų kam nors pranešti, kad šis yra sulaikytas. Netrukus visos tarnybos išvažiavo.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Pajėgų valdymo skyriaus specialistas Aivaras Drozdovas nurodė priežastį, dėl kurios į įvykį buvo iškviesti ugniagesiai.
„Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad reikalinga pagalba patekti į butą, kuriame galbūt smurtaujama. Atvykus žmonės patys atidarė buto duris, policija pateko į vidų. Daugiau mūsų pagalba nebuvo reikalinga. Būna kartais užtenka atvažiuoti, jie išsigąsta ir atidaro duris. Įjungiame pjūklą prie durų, išgirsta, kad tikrai pjausime duris, ir atidaro“, – pasakojo A. Drozdovas.
Pareigūnų duomenimis, antradienį 22 val. buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Baltijos prospekte esančiame bute 1993 m. gimęs vyras kelis kartus trenkė moteriai.
Vyras, kuriam nustatytas 2,73 prom. neblaivumas, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio antrą dalį, kurioje nurodoma, kad tas, kas šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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