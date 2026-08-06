Vandens apsuptyje – jautrus atsisveikinimas su Motiejumi Lisausku

Nors pagerbti M. Lisausko atminimą buvo galima ir Kaune bei Nidoje, pagrindine atsisveikinimo vieta tapo vandenlenčių parkas prie Vilniaus, kur vaikinas leido daug laiko.
Ten atvyko ir sūnaus netekusi mama, į vandenį paleidusi jam skirtą vainiką. Motiejaus Lisausko atminimas buvo pagerbtas tylos minute.
„Motiejau, šokių jau nebesušoksim. Bangų kartu nebepagausim. Tiek daug liko nepasakyta ir nepadaryta.
Ačiū Tau! Tavo širdis buvo didelė kaip jūra, kurią taip mylėjai. Ilsėkis ramybėje“, – jautrius žodžius svarbiai bendruomenės asmenybei skyrė Lietuvos lentų sportui dedikuotas puslapis.
LNK.LT primena, kad Šiauriniame Nidos paplūdimyje nutikusią nelaimę matė nemažai žmonių – ir poilsiautojų, ir paplūdimio darbuotojų. Trys vaikinai į Baltijos jūrą brido gelbėtojams iškėlus raudoną vėliavą, reiškiančią, kad maudytis draudžiama.
„Jie nusirengė ir šoko į vandenį. Buvo labai banguota. Po to mes nukreipėme savo dėmesį, deginomės ir vėliau pamatėme, kad pakrantėje prasidėjo sujudimas“, – pasakojo įvykio liudininkė.
Į jūrą ėjusi trijulė buvo nuplaukusi prie plūduro, tačiau iš trijų žmonių vandenyje matėsi tik du. Plaukikus stebėję gelbėtojai tuojau pat išplaukė link jų. Skelbiama, kad jie buvo perspėti dėl pavojingų srovių.
Už Neringos gelbėtojų veiklą atsakingos įmonės „Paslaugos Neringai“ vadovas Laimonas Žemaitis teigė, kad trys žmonės buvo pasiekę draudžiamą ribą – žymę atstojantį plūdurą.
„Jiems pasiekus plūdurą, kuris skiria ribą, kur toliau plaukti draudžiama, buvo iškviestas gelbėtojų vandens motociklas, kad juos paragintų ir parsiųstų į krantą. Atvykus vandens motociklui, buvo pastebėti du asmenys, kurie savo jėgomis jau judėjo į krantą. Trečio asmens nesimatė. Po kurio laiko jis buvo pastebėtas jau plūduriuojantis“, – dėstė L. Žemaitis.
Į krantą parplukdytą 30-metį Motiejų Lisauską gelbėtojai ilgai gaivino, tačiau nesėkmingai.
M. Lisauskas buvo gerai žinomas ekstremalaus sporto bendruomenėje. 2017 metais jis tapo „Red Bull Risk ir Slysk“ slidinėjimo varžybų čempionu, o 2022-aisiais iškovojo pergalę Estijoje vykusiose varžybose.
Sportininkas taip pat nuolat dalyvaudavo Lietuvos čempionatuose. Pastaraisiais metais M. Lisauskas aktyviai propagavo vandenlenčių ir snieglenčių sportą bei dirbo treneriu.
Prieš kurį laiką jis įkūrė sporto bendruomenę „7AM Club“, taip pat aktyviai prisidėjo prie kitų sportininkų iniciatyvų.
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