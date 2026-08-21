Vidurnaktį – paauglių išpuolis stotelėje

Žinia apie įvykį viešai pasidalijo jo liudininkė – Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė. Moteris pasakojo, kad kai įvyko incidentas, buvo beveik 12 valanda nakties.
„Buvo be kelių minučių 12 valanda nakties, dar nemiegojau. Išgirdau triukšmą, šuo pradėjo loti, nes triukšmas tikrai buvo didžiulis. Pasižiūrėjau pro langą ir pamačiau tris paauglius, vienas buvo su baltu dviračiu. Dar vienas tiek spardė paviljono stiklą, kad visas paviljonas drebėjo, o kiti ragino, kad spardytų dar stipriau. Kaip nujausdama, pasiėmiau nuo lovos telefoną ir galvojau skambinti policijai, bet pagalvojau, kad kol aš paskambinsiu, kol ji atvažiuos, jie viską išdaužys. Sekundžių reikalas“, – pasakojo R. Baguckienė.
Pradėjau garsiai rėkti, jie išsigando.
Tad klaipėdietė nusprendė imtis veiksmų – išėjusi į balkoną pradėjo garsiai šaukti ant paauglių.
„Pradėjau garsiai rėkti, jie išsigando. Buvo tamsu. Buvo nejauku, nieko negalėjau padaryti, o kol būčiau išbėgusi, būtų tikrai sudaužę. Rėkimas buvo garsus, galvojau, kad pažadinsiu kaimynus“, – kalbėjo Paupių bendruomenės vadovė.
Moteris perspėjo paauglius, kad viską nufilmavo ir kad netrukus kvies policiją. Būtent tada nepilnamečiai išsigando, vienas atsisuko į ją ir pasakė, kad tai buvo tik pokštas.
„Galbūt jie išsigando, kad tikrai bus iškviesta policija, ir greitai pasišalino. Ryte apvažiavau paviljonus apžiūrėti, ar nėra išdaužta, bet nieko nebuvo, bent jau aš nepastebėjau. Turbūt tiek užteko šį kartą. Bet šioje gatvėje nėra ramu, ja dažnai eina ir jaunimas, yra tekę matyti ir muštynių, girti būtent tuo keliu eina, rėkia“, – sakė R. Baguckienė.
Joniškės gatvėje vaizdo kamerų kol kas nėra, tačiau klaipėdiečiai dėl jos įrengimo jau kreipėsi į valdininkus. Tikimasi, kad kamera atsiras Klemiškės ir Joniškės gatvių sankryžoje – ji būtų ne tik prevencinė priemonė, bet ir galėtų padėti fiksuoti greitį viršijančius motociklininkus.
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