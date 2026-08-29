 Vidury dienos švaistėsi peiliu

Vidury dienos švaistėsi peiliu

2026-08-29 11:51 diena.lt inf.

Penktadienį policijos pareigūnams netrūko darbo. Kretingoje pranešta apie pavojingai viešoje vietoje peiliu mojavusį pilietį.

<span>Vidury dienos švaistėsi peiliu</span>
Vidury dienos švaistėsi peiliu / Asociatyvi P. Peleckio / BNS, interneto nuotr.

Patruliai kviesti į Kretingos Klaipėdos gatvę. Incidentas fiksuotas rugpjūčio 28 d. 14.20 val.

Paaiškėjo, kad viešoje vietoje 1990 m. gim. vyras, kuriam vėliau nustatytas 2.03 prom. neblaivumas, laikydamas peilį ėjo link 1992 m. gim. vyro.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Dar viena neblaivi pilietė nusprendė pasivažinėti automobiliu.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, 2.15 val., Klaipėdos rajono Mazūriškių kaime policijos buvo sustabdytas automobilis „Peugeot“, kurio vairuotojai, gimusiai 1972 metais, nustatytas 1,89 prom. neblaivumas.

O štai Skuodo rajono Ylakių kaimo gyventojui kažkas pridarė žalos už 1,2 tūkst.

Penktadienį Skuodo rajono policijos komisariate gautas pareiškimas, kad Ylakių miestelyje nenustatytas asmuo apgadino automobilį „Renault“.

Žala – apie 1,2 tūkst. eurų. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Šiame straipsnyje:
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