Vienoje gatvėje – trys identiškos vagystės

2025-10-13 11:00
Gytis Pankūnas (ELTA)

Uostamiestyje sekmadienį fiksuotos trijų automobilių katalizatorių vagystės, pranešė policija.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 9.30 val. Kauno gatvėje, namo kieme, pastebėta, kad pavogtas automobilio „Lexus XC400“ katalizatorius.

Kita vagystė fiksuota apie 12 val. taip pat Kaune gatvėje. Pranešta, kad kieme pastebėta, jog pavogtas automobilio „Lexus RX 350“ katalizatorius.

Apie dar vieną katalizatoriaus vagystę pranešta apie 12.45 val. Anot policijos, toje pačioje Kauno gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad pavogtas automobilio „Lexus“ katalizatorius.

Preliminariai skaičiuojama, jog iš viso padaryta 3,7 tūkst. eurų žala.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių. 

